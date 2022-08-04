وزير خارجية المجر يؤكد أهمية روسيا لبلاده كمورد للغاز الطبيعى

وقال سيارتو في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، عند النظر إلى البنية التحتية في منطقة وسط أوروبا يظهر أن المجر ليس لديها خيار إلا الاعتماد على مصادر الغاز الروسية، مضيفا "إذا كنت ترغب في شراء كميات كبيرة من الغاز في أوروبا الوسطى، فإن المصدر الوحيد هو روسيا.. في الوقت الحالي تبلغ سعة التخزين لدينا ما يزيد قليلاً عن 50% من إجمالي قدرات التخزين، ونظرا للتقلبات الحالية في سوق الطاقة الأوروبية، توجد حاجة لشراء كميات إضافية، حوالي 700 مليون متر مكعب"، متابعا: "درسنا فرص الشراء في الجزء الغربي من السوق، لكن اكتشفنا أنه من المستحيل تلبية هذه الحاجة بدون الروس".

وفي 21 يوليو الماضي، أعربت المجر عن رغبتها في شراء كميات إضافة من الغاز الطبيعي من روسيا، وحينها صرح وزير خارجية المجر من موسكو بأن بلاده قررت شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الإضافي.

وأثبتت روسيا على مدى سنوات موثوقيتها كمورد للغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، لكن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو تؤثر على الإمدادات، علما بأن روسيا في عام 2021 صدرت قرابة 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.