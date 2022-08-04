اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية المجر يؤكد أهمية روسيا لبلاده كمورد للغاز الطبيعى

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:39 ص
وزير خارجية المجر يؤكد أهمية روسيا لبلاده كمورد للغاز الطبيعى وزير خارجية المجر بيتر سيارتو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير خارجية المجر بيتر سيارتو أهمية روسيا لبلاده كمورد للغاز الطبيعي، مؤكدا أن المجر دولة ليس لها منفذ على البحر، لذلك لا يمكنها الاعتماد إلا على الغاز الطبيعي القادم عبر خطوط الأنابيب. 

 

وقال سيارتو في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، عند النظر إلى البنية التحتية في منطقة وسط أوروبا يظهر أن المجر ليس لديها خيار إلا الاعتماد على مصادر الغاز الروسية، مضيفا "إذا كنت ترغب في شراء كميات كبيرة من الغاز في أوروبا الوسطى، فإن المصدر الوحيد هو روسيا.. في الوقت الحالي تبلغ سعة التخزين لدينا ما يزيد قليلاً عن 50% من إجمالي قدرات التخزين، ونظرا للتقلبات الحالية في سوق الطاقة الأوروبية، توجد حاجة لشراء كميات إضافية، حوالي 700 مليون متر مكعب"، متابعا: "درسنا فرص الشراء في الجزء الغربي من السوق، لكن اكتشفنا أنه من المستحيل تلبية هذه الحاجة بدون الروس".

 

وفي 21 يوليو الماضي، أعربت المجر عن رغبتها في شراء كميات إضافة من الغاز الطبيعي من روسيا، وحينها صرح وزير خارجية المجر من موسكو بأن بلاده قررت شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الإضافي.

 

وأثبتت روسيا على مدى سنوات موثوقيتها كمورد للغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، لكن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو تؤثر على الإمدادات، علما بأن روسيا في عام 2021 صدرت قرابة 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.

 


المجر

روسيا

الغاز الطبيعى

الدول الاوروبية

بيتر سيارتو



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة