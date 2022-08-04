وزير خارجية أوكرانيا: سفن أخرى محملة بالحبوب جاهزة للمغادرة

كتب أحمد عرفة

قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إن سفن أخرى محملة بالحبوب جاهزة للمغادرة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استهدفت ثلاثة مواقع قيادة للجيش الأوكراني في إقليم "دونيتسك" شرقي أوكرانيا ومنطقة زابوروجيا وقوات ومعدات في 133 منطقة، ودمرت أربعة مستودعات ذخيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مقاتلات ومروحيات روسية وقوات الصواريخ والمدفعية تواصل توجيه ضرباتها إلى الأهداف العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية استهداف ثلاث مواقع قيادة للجيش الأوكراني وكتيبة اللواء الآلي 72 في منطقة قرية "فيزيلايا دولينا" فى "دونيتسك".

وأضاف البيان:"قامت القوات الجوية الروسية بتدمير اللواء الآلي 65 في منطقة "يولييفكا" بمنطقة زابوروجيا، بالإضافة إلى القضاء على قوات وتدمير معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 133منطقة، و تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخائر الصاروخية والمدفعية في مناطق "فارفاروفكا" و"ميكولايف" و"أرتيوموفسك"، و"فوديانوي" و"أوشيريتينو" فى "دونيتسك" ، بجانب مستودعي وقود للمعدات العسكرية في منطقة "جاليتسينوفو"ومنطقة "ميكولايف".