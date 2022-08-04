اليوم السابع
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وزير العدل ينهى انعقاد دائرتى جنايات القاهرة والجيزة المنعقدتين بأكاديمية الشرطة

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:33 ص
وزير العدل ينهى انعقاد دائرتى جنايات القاهرة والجيزة المنعقدتين بأكاديمية الشرطة المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا وزاريا بانتهاء العمل بقرار نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة بالدائرتين (11 جنايات جنوب القاهرة و5 جنايات الجيزة) بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5114 لسنة 2022، الذي تضمن انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 6038 لسنة 2015 الصادر في 4 أغسطس 2015 بنقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة بالدائرتين (11 جنايات جنوب القاهرة و5 جنايات الجيزة) بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وأشار القرار الى تنفيذه من قبل الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة ويعمل به اعتبارا من يوم 3 أغسطس 2022.

قرار وزير العدل
قرار وزير العدل

 


وزير العدل

الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة

الدائرة 5 جنايات الجيزة

أكاديمية الشرطة

التجمع الخامس



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