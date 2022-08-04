وزير الإسكان: جولات ميدانية مكثفة لمسئولي المدن الجديدة بالمشروعات السكنية

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن ( العبور – سوهاج الجديدة – بدر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – النوبارية الجديدة)، قاموا بجولات ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية وأعمال المرافق الجاري تنفيذها بتلك المدن، وذلك فى إطار المتابعة الدقيقة للمشروعات ودفع العمل للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، يرافقه مسئولو الجهاز، عدداً من المشروعات المتعلقة بخطوط الصرف التي يتم تنفيذها بالمدينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الجهاز لإنشاء ما يلزم من المشروعات المتعلقة بخطوط الصرف وتدعيم البنية التحتية بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف ويشمل خطوط تصريف المياه السطحية بأقطار من ٣٠٠مم : ٧٠٠ مم وبطول للخط حوالى ٢٥٠٠ متر والمطابق، وكذا محطة رفع للمياه المتجمعة من خطوط تصريف المياه السطحية إلى المحطة الرئيسية رقم 6 بالصرف الصحي برافع هيدروليكى بخط طرد قطر 400مم بطول 1200 متر، وخط انحدار قطر ٥٠٠ مم بطول حوالي ٩٠٠ متر، بنسبة إنجاز متقدمة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الهدف من المشروع هو تنفيذ الحل الدائم للقضاء على ظاهرة ارتفاع منسوب المياه السطحية، مشيراً إلى أنه تم تكليف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع للتأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة، كما تم التأكيد على الاستمرار في زيادة معدلات الانجاز للانتهاء من تنفيذ المشروع بالوقت المحدد له.

وتفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بمنظومة الطرق بالأحياء ( حى ٣٣ وحى الأندلس ) والمجاورة ٢٦ لربط الطرق الرئيسية بجميع الأحياء بالمدينة، ورفع كفاءتها لسهولة حركة المواطنين بين الأحياء .

‏كما تابع المهندس أحمد عمران، أعمال الطرق بالمنطقة A3، مشدداً على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

وتابع المهندس أحمد عمران، أعمال إنشاء مدرسة تعليم أساسى وحضانتين بمنطقة الخدمات بالحي 16 بالمدينة، كما قام بالمرور على حي الأندلس لمتابعة إنشاء 3 مدارس بالحي.

وقام المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث شملت الجولة طرق منطقة ١٦٢ فدانا مرحلة ثانية ( طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية )، حوالي 9 آلاف متر مسطح.

وفى مجال الإسكان بسوهاج الجديدة، تفقد مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقه ٧٣٥ فدانا بإجمالي ٤٢ عمارة تضم ١٠٠٨ وحدات سكنية بمساحة ٩٠ مترا للوحدة كاملة التشطيب، كما تفقدوا مشروع تنفيذ ٥٠ عمارة سكنية.

وقام المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد منطقة الـ250 فدانا الاستثمارية حيث شملت الجولة متابعة أعمال المرافق الرئيسية والشبكات ( طرق - مياه - صرف - رى )، وذلك في إطار ضرورة توفير فرص استثمارية بالمدينة .

ووجه رئيس جهاز مدينة 15 مايو، باستكمال السياج الشجرى بالمنطقة لإضافة رؤية بصرية تزيد من قيمة المنطقة التى تُعد محوراً للاستثمار بالمدينة، حيث بدأت إدارة الزراعة على الفور مراحل استكمال وتجهيز القطع للطرح علي البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وقام المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد نقاط شبكة المياه العكرة بالمسطحات الخصراء، مشدداً على أعمال الصيانة وتدعيم المسطحات بنقاط جديدة واستكمال أعمال الزراعة لجميع المسطحات والاهتمام بزراعتها وريها، وذلك في إطار حرص الجهاز على تلبية خدمات السكان التي تليق بهم ومنها قطاع الزراعة، وحرصاً على تنفيذ توجهات الدولة في الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها أو استخدامها في أغراض أخرى.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بمتابعة أعمال تطوير وتوسعة طريق سعد زغلول بداية من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى مروراً بموقف بدر النموذجى.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم توسعة الطريق ليصبع بعرض 11 مترا ونصف بكل اتجاه بالإضافة إلى تنفيذ حارة جانبية لكل اتجاه بعرض 6 أمتار، وتم استحداث طريق جديد يربط المجاورة الخامسة بالحى الأول بطريق سعد زغلول أمام محطة الأتوبيس.

وأضاف، أنه تم البدء فى إنارة الشارع بكشافات ليد إضافة الى قاعدة ديكورية مضيئة لإظهار المدينة بالشكل اللائق.

ووجه المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بسرعة الانتهاء من أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لعمارات الإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحديث نموذج الـ90 مترا بإجمالى ٧٨ عمارة، مؤكداً استمرار أعمال تنسيق الموقع والزراعة بموقع ٢٦ عمارة تضم ٦٢٤ وحدة سكنية.