اليوم السابع
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وزارة الدفاع الصينية: القوات المسلحة ستنفذ ما تقوله

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:31 م
وزارة الدفاع الصينية: القوات المسلحة ستنفذ ما تقوله الجيش الصينى
أ ش أ

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أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية تان كه في اليوم الخميس، عن بالغ استيائه ومعارضته القوية لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، مشددا على أن القوات المسلحة الصينية ستنفذ ما تقوله.


وقال المتحدث - وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا - إن التدريبات العسكرية حول جزيرة تايوان؛ تشكل رادعا قويا للتواطؤ بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان، على حد قوله .


ونظمت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات قتالية مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة جزيرة تايوان، والتي تشمل شن هجمات على أهداف بحرية وتوجيه ضربات لأهداف برية وعمليات سيطرة في المجال الجوي، وكذلك إطلاق ذخيرة حية دقيقة التوجيه، حسبما ذكر المتحدث.


وقال تان إن القوات المسلحة الصينية ستدافع - بحزم - عن السيادة الوطنية للبلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ولن تترك أي مجال لأي شكل من أشكال أنشطة ما يسمى "استقلال تايوان" والتدخل الخارجي.


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