وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تنظم لقاءات عن الشمول المالى بقرى حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، عدد من اللقاءات التعريفية عن الشمول المالي والتحول الرقمي بقرى حياة كريمة بمركزي إسنا وأرمنت، وذلك استكمالا لمبادرة التثقيف بالشمول المالي، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبها أوضحت نورا أحمد عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لكافة فئات المجتمع وتنفيذاً لخطة الدولة في التحول الرقمي، مشيرة إلى أن المبادرة مرت بالعديد من المراحل وبالتنسيق مع عدد من البنوك، لافتة إلى أن المبادرة شملت قرى الكيمان وأصفون والدير والشغب بمركز إسنا وقرى مركز أرمنت.

كما تضمنت تلك اللقاءات تواجد مسؤولين من وزارة الاتصالات للتعريف بجهود الدولة في تحقيق حياة كريمة رقمية للمواطنين، كما تضمنت اللقاءات تواجد مسئول توظيف بأحد شركات الأمن والحراسات للإعلان عن توافر عدد 300 فرصة عمل للشباب من الذكور بالقاهرة برواتب مجزية.

كما تضمنت تلك اللقاءات عمل محافظ إلكترونية للحضور، حيث شارك في حضور اللقاءات، فاطمة حلمي وكيل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر.



تكافؤ الفرص بالأقصر تنظم لقاءات تعريفية عن الشمول المالى



جانب من لقاءات قري حياة كريمة بالأقصر



حضور لقاءات وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر