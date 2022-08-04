وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 16150 طن قمامة ومخلفات مبانى.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، برفع (16150) طن قمامة وردش ومخلفات مبانى من مراكز بلبيس والزقازيق ومدينة القنايات وحى ثان الزقازيق بواقع (960) نقلة خلال شهر يوليو الماضى.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير وحدة التدخل السريع بتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة، مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة، وناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أنه خلال شهر يوليو الماضى قامت وحدة التدخل السريع برفع (16150) طن قمامة وردش و مخلفات مبانى من مراكز بلبيس والزقازيق ومدينة القنايات وحى ثان الزقازيق حيث تم رفع (3000) طن ردش ومخلفات مبانى والمشاركة في تنفيذ حملة إزالة وتوسعة طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعى بمركز بلبيس وكذا تم رفع (12750) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار وموقف أبو حاكم بمدينة الزقازيق بواقع (520) نقلة، فضلاً عن رفع (240) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمدينة القنايات بواقع (12) نقلة بالإضافة لرفع (160) طن ردش من منطقة الصيادين بحى ثان الزقازيق بواقع (8)نقلات وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطاره، وذلك بإستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

هذا وقد أكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.