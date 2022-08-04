هلت بشاير حياة كريمة بسوهاج.. إنهاء 192 مشروعا في مختلف القطاعات.. صور

سوهاج محمود مقبول

"هلت بشائر الخير" هذه العبارة رددها الأهالي بمحافظة سوهاج، بعد أن شاهدوا الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية داخل 181 قرية بــ7 مراكز مختلفة من شمال المحافظة إلى جنوب شرقها المشروعات لم تقتصر على قطاع واحد بل شملت عدة قطاعات كلها تستهدف المواطن.

واليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية عن 192 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنفذة على أرض محافظة سوهاج.

1 – إجمالي عدد المشروعات المنتهية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سوهاج بلغ 192 مشروعا.

2- المشروعات المنتهية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت كافة القطاعات لخدمة المواطن السوهاجى.

3 – المشروعات المتبقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصلت نسب التنفيذ بها 90% وأكثر.

4 – تم الانتهاء من " 71 مشروعا بقطاع الصحة شملت " تطوير وإنشاء نقاط الإسعاف، ورفع كفاءة وحدات صحية ".

5 – تم الانتهاء من 46 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة شملت " إنشاء وتطوير مراكز شباب، وملاعب خماسية، وأسوار لمراكز الشباب".

6 – تم الانتهاء من 8 مشروعات بقطاع الري شملت " إنشاء كباري جديدة على المصارف والترع".

7- تم الانتهاء من 20 مجمع خدمات حكومية، و25 مجمع خدمات زراعية.

8 - تم الانتهاء من 16 مشروعا لمد وتدعيم شبكات المياه.

9 - تم الانتهاء من 6 مشروعات تضامن اجتماعي تمثلت في تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الاجتماعية.



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تسليم-بعض-مشروعات-حياة-كريمة-بالمنشاة-(8)



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