اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 03:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هلت بشاير حياة كريمة بسوهاج.. إنهاء 192 مشروعا في مختلف القطاعات.. صور

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:00 ص
هلت بشاير حياة كريمة بسوهاج.. إنهاء 192 مشروعا في مختلف القطاعات.. صور حياة كريمة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"هلت بشائر الخير" هذه العبارة رددها الأهالي بمحافظة سوهاج، بعد أن شاهدوا الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية داخل 181 قرية بــ7 مراكز مختلفة من شمال المحافظة إلى جنوب شرقها المشروعات لم تقتصر على قطاع واحد بل شملت عدة قطاعات كلها تستهدف المواطن.

واليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية عن 192 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنفذة على أرض محافظة سوهاج.

 

1إجمالي عدد المشروعات المنتهية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سوهاج بلغ 192 مشروعا.

 

2- المشروعات المنتهية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت كافة القطاعات لخدمة المواطن السوهاجى.

 

3المشروعات المتبقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصلت نسب التنفيذ بها 90% وأكثر.

 

4تم الانتهاء من " 71 مشروعا بقطاع الصحة شملت " تطوير وإنشاء نقاط الإسعاف، ورفع كفاءة وحدات صحية ".

 

5تم الانتهاء من 46 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة شملت " إنشاء وتطوير مراكز شباب، وملاعب خماسية، وأسوار لمراكز الشباب".

 

6تم الانتهاء من 8 مشروعات بقطاع الري شملت " إنشاء كباري جديدة على المصارف والترع".

 

7- تم الانتهاء من 20 مجمع خدمات حكومية، و25 مجمع خدمات زراعية.

 

8تم الانتهاء من 16 مشروعا لمد وتدعيم شبكات المياه.

 

9تم الانتهاء من 6 مشروعات تضامن اجتماعي تمثلت في تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الاجتماعية.

المجمعات-الخدمية-(2)
المجمعات-الخدمية-(2)

 

المجمعات-الخدمية-(3)
المجمعات-الخدمية-(3)

 

المجمعات-الخدمية-(4)
المجمعات-الخدمية-(4)

 

المجمعات-الخدمية-(5)
المجمعات-الخدمية-(5)

 

المجمعات-الخدمية-(6)
المجمعات-الخدمية-(6)

 

المجمعات-الزراعية-(1)
المجمعات-الزراعية-(1)

 

المجمعات-الزراعية-(2)
المجمعات-الزراعية-(2)

 

المجمعات-الزراعية-(3)
المجمعات-الزراعية-(3)

 

المجمعات-الزراعية-(6)
المجمعات-الزراعية-(6)

 

المجمعات-الزراعية-(7)
المجمعات-الزراعية-(7)

 

المجمعات-الزراعية-(11)
المجمعات-الزراعية-(11)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(1)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(1)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(10)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(10)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(11)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(11)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(12)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(12)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(13)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(13)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(14)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(14)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(15)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(15)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(16)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(16)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(17)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(17)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(18)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(18)

 

الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(19)
الوحدات-الصحية-ونقاط-الاسعاف-(19)

 

تسليم-بعض-مشروعات-حياة-كريمة-بالمنشاة-(8)
تسليم-بعض-مشروعات-حياة-كريمة-بالمنشاة-(8)

 

كباري-مشروعات-الري-(1)
كباري-مشروعات-الري-(1)

 

كباري-مشروعات-الري-(2)
كباري-مشروعات-الري-(2)

 

كباري-مشروعات-الري-(3)
كباري-مشروعات-الري-(3)

 

كباري-مشروعات-الري-(4)
كباري-مشروعات-الري-(4)

 

كباري-مشروعات-الري-(5)
كباري-مشروعات-الري-(5)

 

كباري-مشروعات-الري-(6)
كباري-مشروعات-الري-(6)

 

كباري-مشروعات-الري-(7)
كباري-مشروعات-الري-(7)

 

كباري-مشروعات-الري-(8)
كباري-مشروعات-الري-(8)

 

مراكز-شباب-(1)
مراكز-شباب-(1)

 

مراكز-شباب-(6)
مراكز-شباب-(6)

 

مراكز-شباب-(7)
مراكز-شباب-(7)

 

مراكز-شباب-(8)
مراكز-شباب-(8)

 

مراكز-شباب-(9)
مراكز-شباب-(9)

 

مراكز-شباب-(10)
مراكز-شباب-(10)

 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حياة كريمة

المبادرة الرئاسية

رئيس الجمهورية

الرئيس السيسى

مشروعات حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

شركة مياه الأقصر تطلق شارة بدء تنفيذ مشروعات لخدمة 8 قرى ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:27 م

فريق "حياة كريمة" بأسوان يتفقد مشروعات قرى المالكى لخدمة 11ألف نسمة..صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:47 م

شوف قرى المنيا حصل فيها إيه مع "حياة كريمة".. مشروعات صرف ومجمعات خدمية وزراعية ومدارس ومراكز شباب فى 192 وحدة محلية و757 تابعا.. تخدم حوالى 3 ملايين مواطن.. والأهالى: حلم تحول إلى حقيقة.. صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:30 م

محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الحوارية "الجمهورية الجديدة -حياة كريمة" مع الشباب

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:06 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة