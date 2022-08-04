اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 05:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر أغسطس 2022.. صور

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:00 ص
ننشر خطة غسيل شبكات المياه بالمنوفية خلال شهر أغسطس 2022.. صور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
..
أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدورى للشبكات خلال شهر أغسطس 2022 م .
 
وأكد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.
 
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل. 
 
 
خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (1)
خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (1)

خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (2)
خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (2)

خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (3)
خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (3)

خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (4)
خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (4)

خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (5)
خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس (5)



 

 


محافظة المنوفية

مياة المنوفية

خطة الغسيل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة