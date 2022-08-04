ندوات إرشادية لدعم مربى الماشية ضمن حملات تحصين المواشى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، استمرار العمل فى تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه على التوازى مع تنفيذ أعمال التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، يتم تنفيذ الندوات الإرشادية البيطرية حيث قام كلا من الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتورة ماجدة مكى الطبيبة بوحدة الغريرة البيطرية بإدارة إسنا البيطرية.

ويضيف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام الأطباء بعمل ندوات إرشادية بيطرية لتوعية السادة المواطنين ومربى الماشية بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم وحفاظاً على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى توعية المواطنين وحثهم على مشاركتهم الإيجابية بتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.

وشدد مدير بيطرى الأقصر، أنه تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، لتحصينها تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



جانب من ندوات إرشادية بيطرية لدعم المواطنين ومربى الماشية



دعم المواطنين ومربى الماشية ضمن حملات تحصين المواشي بالأقصر