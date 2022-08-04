اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية مركز الداخلة للمشاركة بمسابقة التميز الحكومى

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:52 م
نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية مركز الداخلة للمشاركة بمسابقة التميز الحكومى نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية مركز الداخلة
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، إجتماعًا مع أعضاء لجنة التميز الحكومي بمركز الداخلة، وذلك للوقوف على استعدادات المركز لاستقبال لجنة التقييم الميداني التابعة لجائزة التميز الحكومي للمدينة، والتي تشارك بالمسابقة ضمن فئة أفضل مدينة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور نبيل حنفي رئيس المركز.
 
وأكدت مجدى خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف أعمال التجميل ورفع الكفاءة بأحياء المدينة والتركيز على المقومات المتميزة بالمدينة والمشروعات التنموية والاستثمارية الحديثة، وتكاتف جميع القطاعات لتوفير الخدمات اللائقة للمواطنين.
 
كما وجهت بإعداد تقرير مفصل عن أهم الإحتياجات و المطالب الملحة لبحث توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
 
 
 

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