ميناء دمياط يستقبل 29 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - فريق المحافظات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.



واشار بيان هيئة ميناء دمياط، إلي أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18984 طن تشمل : 8600 طن يوريا و2900 طن مولاس و 880 طن اسمنت و 6604 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31992 طن تشمل: 3293 طن ابلاكاش و14833 طن ذرة و5225 طن قمح و1793 خشب زان و 6140 طن حديد و709 أطنان خردة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1027 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 158 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2113 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52344 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 213806 طنا.



كما غادر قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3946 شاحنة.