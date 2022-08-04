ميشيل أوباما تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة له من الشباب

كتبت ريهام عبد الله

احتفلت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، بعيد ميلاد زوجها باراك أوباما الرئيس الأمريكى الأسبق، ونشرت صورة له من فترة شبابه، عبر تويتر، وعلقت :"عيد ميلاد سعيد عزيزى، تستمر الحياة معك في التحسن كل عام، أنت دائما ما تجعلني فخورة بك، أحبك".



ميشيل أوباما عبر تويتر

ومن المنتظر أن تصدر زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق ميشيل أوباما كتاب جديد بعنوان "الضوء الذى نحمله" من المزمع أن يصدر فى شهر نوفمبر 2022، وفيه تقدم "الحكمة والاستراتيجيات العملية للبقاء متفائلاً ومتوازناً".

وتقول ميشيل أوباما فى مقدمة هذا الكتاب: "لقد تعلمت أنه من المقبول أن ندرك أن تقدير الذات يأتي محاطًا بالضعف ، وأن ما نشاركه كبشر على هذه الأرض هو الدافع للسعي نحو الأفضل دائمًا وبغض النظر عن أي شيء. نصبح أكثر جرأة في السطوع. إذا كنت تعرف نورك ، فأنت تعرف نفسك. أنت تعرف قصتك بطريقة صادقة في تجربتي".

وتضيف ميشيل أوباما: "هذا النوع من معرفة الذات يبني الثقة ، والتي بدورها تولد الهدوء والقدرة على الحفاظ على المنظور ، مما يؤدي في النهاية إلى القدرة على التواصل بشكل هادف مع الآخرين - وهذا بالنسبة لي هو حجر الأساس لكل الأشياء. ضوء واحد يغذي الآخر. عائلة واحدة قوية تضفي القوة على المزيد. يمكن لمجتمع واحد مشارك أن يشعل من حوله. هذه هي قوة الضوء الذي نحمله".

وأصبحت Becoming .. كتاب من تأليف ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الـ44 باراك أوباما، صدر فى عام 2018، وحقق أرقاما فى سوق صناعة النشر، نظرا للمكانة التى احتلتها كأول سيدة من أصحاب البشرة السمراء تصبح السيدة الأولى فى الولايات المتحدة.

كما يشار إلى أن كان كتاب Becoming السابق كان من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم، وفيه كانت تؤرخ لرحلة حياتها منذ طفولتها على الجانب الجنوبي من شيكاغو إلى تجاربها كأول سيدة من أصحاب البشرة السمراء أولى للولايات المتحدة.