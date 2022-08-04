ميشال عون فى الذكرى الثانية لمرفأ بيروت: أؤكد التزامى بإحقاق العدالة

وكالات

غرد الرئيس اللبنانى ميشال عون عبر "تويتر" فى ذكرى حادث مرفأ بيروت قائلا: "بعد عامين على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم.

‏وأؤكد لهم التزامي إحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا من أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون".