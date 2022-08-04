اليوم السابع
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ميشال عون فى الذكرى الثانية لمرفأ بيروت: أؤكد التزامى بإحقاق العدالة

الخميس، 04 أغسطس 2022 08:47 ص
ميشال عون فى الذكرى الثانية لمرفأ بيروت: أؤكد التزامى بإحقاق العدالة ميشال عون
وكالات

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غرد الرئيس اللبنانى ميشال عون عبر "تويتر" فى ذكرى حادث مرفأ بيروت قائلا: "بعد عامين على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم.

 

‏وأؤكد لهم التزامي إحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا من أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون".

 


ميشال عون

مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

لبنان



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