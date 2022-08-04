اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 09:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: ممثلون عن 40 دولة سيشاركون في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:00 م
موسكو: ممثلون عن 40 دولة سيشاركون في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي روسيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي أن ممثلي أكثر من 40 دولة أكدوا مشاركتهم في الحدث الاقتصادي هذا العام المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

وقال كوبياكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن هذا الاهتمام الكبير بمنتدى الشرق الاقتصادي يؤكد أن المنتدى أصبح أكثر منصات الأعمال التجارية العالمية رواجا لتوسيع التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونتوقع مشاركة القادة الأجانب والضيوف رفيعي المستوى".


وأشار إلى أن منظمي الحدث أعدوا برنامج أعمال غنيا يتضمن قضايا الساعة المتعلقة بتنمية الشرق الأقصى والاقتصاد العالمي والإقليمي والتعاون الدولي، فضلا عن مناقشة سبل التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تهدد العالم.


وأضاف كوبياكوف "لقد وجدنا أنفسنا اليوم بالفعل في واقع جديد، مهمتنا الرئيسية، التي تمت صياغتها في العنوان الرئيسي للمنتدى "في الطريق إلى عالم متعدد الأقطاب" هي إعادة بناء الأنشطة التجارية، وإيجاد نقاط دعم جديدة للتعاون الاقتصادي والنمو".


وسيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل في مدينة فلاديفوستوك الروسية في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، وتشمل فعاليات المنتدى أكثر من 70 حدثا تجاريا.


روسيا

منتدى الشرق الاقتصادي الروسي

أنطون كوبياكوف

المنتدى الاقتصادي العالمي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة