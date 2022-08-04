وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن البيانات التي تم نشرها في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا غير دقيقة.

وأشارت إلى عدم صحة التأكيد بأن موسكو فرضت "حصارا غذائيا، مبينة أن الموانئ والشواطئ ومنطقة البحر الأسود كانت ملغمة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود مبالغة في تقدير دور صادرات الحبوب من أوكرانيا بشكل متعمد في بعض الأحيان.