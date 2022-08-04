اليوم السابع
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منحة تدريبية فى تشخيص أعطال السيارات من المكتب البابوى للمشروعات ومؤسسة "EGYCOPT"

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:31 ص
منحة تدريبية فى تشخيص أعطال السيارات من المكتب البابوى للمشروعات ومؤسسة "EGYCOPT" المكتب الباباوى للمشروعات
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن المكتب البابوى للمشروعات بالاشتراك مع إحدى المؤسسات الاجتماعية القبطية، عن منحة تدريبية جديدة لكورس تشخيص أعطال السيارات فى تخصصى الميكانيكا والكنترول.

وأشار الإعلان الصادر عن المكتب البابوى للمشروعات إلى أن هذه المنحة تأتي ضمن توجيهات قداسة البابا تواضروس الثانى بالاهتمام بالتعليم الفني، وتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين لإعدادهم لسوق العمل وتعديل مساراتهم المهنية وتمكينهم من النمو والتطور.

وأتاح المكتب البابوي استمارة التقديم (المرفقة)، ليقوم الراغبين في الحصول على المنحة بملئها وإرسالها إلى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في موعد أقصاه 17 أغسطس الجارى.

 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المكتب الباباوى للمشروعات

مؤسسه egy copt



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