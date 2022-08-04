اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مفتي لبنان يطالب القضاء بالابتعاد عن التجاذبات السياسية والإسراع بتطبيق العدالة بانفجار الميناء

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:58 م
مفتي لبنان يطالب القضاء بالابتعاد عن التجاذبات السياسية والإسراع بتطبيق العدالة بانفجار الميناء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
أ.ش.أ

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طالب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القضاء اللبناني بالبقاء بعيدا عن التجاذبات السياسية والإسراع بإظهار الحقيقة وتطبيق العدالة على من تتأكد إدانته ومسؤوليته عن انفجار ميناء بيروت البحري.

وأكد الشيخ دريان أن ذكرى انفجار ميناء بيروت البحري ستبقى صفحة مؤلمة في تاريخ العاصمة بيروت وكل لبنان، معتبرا أنها جريمة تقض مضاجع اللبنانيين حتى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.

وقال دريان في تصريح اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية للانفجار - إنه لا يمكن التهاون في مطالبة المسئولين المعنيين بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة ومن يقف وراءها والمتسبب بتدمير بيروت وليس فقط الميناء الذي ذهب ضحيته المئات من الضحايا والجرحى.

وشدد على أن من تسبب في وقوع هذه الجريمة المروعة ضد مدينة آمنة مطمئنة هو مجرم ويستحق اشد العقاب والقصاص، موضحا أنه تسبب بما وصفه بالكارثة الوطنية والإنسانية معتبرا أن أثارها ما زالت مستمرة حتى الآن.

 


عبد اللطيف دريان

لبنان

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انفجار مرفأ بيروت



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