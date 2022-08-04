اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 07:20 م
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مصرع موظف إثر اصطدام تريلا بسور كارتة الدائرى الإقليمى بالجيزة

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:00 م
مصرع موظف إثر اصطدام تريلا بسور كارتة الدائرى الإقليمى بالجيزة إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى موظف مصرعه بعدما اصطدمت تريلا بكارتة الدائرى الإقليمى بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الإقليمى نطاق الصف بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق.
 
وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص اصطدام تريلا " سيارة نقل ثقيل" بكارتة الطريق الدائرى الإقليمى مما أدى الى وفاة موظف بالكارتة وتهشم حوائط المكان نتيجة للسرعة الزائدة للسيارة، وتم القبض على المتسبب فى الحادث ونقل المتوفى إلى المشرحة، وتم اتخاذ لإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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