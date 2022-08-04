مصرع فتاة سقطت من نافذة شقة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت فتاة من نافذة شقة بمنطقة الهرم، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من نافذة شقة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم تحديد هوية الفتاة، وتبين مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها من كسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

كما لقى شاب مصرعه نتيجة سقوطه من بلكونة شقة بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من بلكونة شقة بمنطقة الهرم، وبإجراء التحريات تبين أن شاب لقى مصرعه عقب سقوطه من بلكونة شقة، وحدد رجال المباحث هويته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.