مصرع شخص وإصابة 12 فى تصادم سيارتين على الصحراوى الغربى بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى وصلة المطار بناحية قرية المحاسنة دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص محملة بالركاب نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12، تم نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج العام.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا قبل قليل من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى وصلة المطار ووجود متوفى ومصابين، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وانتقلت قوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى وصلة مطار سوهاج بناحية قرية المحاسنة دائرة المركز بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات "ه د ج 6534" محملة بالركاب وبين سيارة نقل تحمل لوحات "ه ف ب 2795" نتج عن التصادم بين السيارتين وفاة أحد الأشخاص وإصابة 12 من مستقلى السيار الميكروباص.

تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف لمكان الواقعة وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج العام مستشفى سوهاج الجامعى تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.