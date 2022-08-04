اليوم السابع
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مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بقنا

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:06 م
مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس،  أسفل عجلات القطار قادم من اتجاه الأقصر للقاهرة في قرية الشعانية بمركز نجع حمادي، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات القطار أثناء العبور بقرية الشعانية في مركز نجع حمادي شمال قنا، وجاري تكثيف الإجراءات للتعرف علي جثة الشخص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفي نجع حمادي



 


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