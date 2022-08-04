مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

لقت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخران في حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين أعلى الكوبرى العلوى بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم أعلى الكوبرى العلوى بمدينة الفيوم ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي واصطدامهما بمواطن ووجود جثة لسيدة تدعى "أسماء م م" 32 سنة و2 مصابين، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.