اليوم السابع
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مصدر أمنى: القنوات الإخوانية تبث ادعاءات قديمة لإثارة البلبلة

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:25 ص
مصدر أمنى: القنوات الإخوانية تبث ادعاءات قديمة لإثارة البلبلة جماعات إرهابية
كتب محمود عبد الراضي

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صرح مصدر أمنى أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية دأبت خلال الآونة الأخيرة على عرض إدعاءات قديمة وإعادة إذاعتها كما لوكانت وقائع حديثة للتغطية على جرائمها ومحاولة إثارة البلبلة، بما يعكس حالة التردى وإفلاس الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية التى فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وزاره الداخليه

الجامعات الارهابيه

الارهاب

الجماعه المحظوره

الاخوان



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