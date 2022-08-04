مصدر أمنى: القنوات الإخوانية تبث ادعاءات قديمة لإثارة البلبلة

كتب محمود عبد الراضي

صرح مصدر أمنى أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية دأبت خلال الآونة الأخيرة على عرض إدعاءات قديمة وإعادة إذاعتها كما لوكانت وقائع حديثة للتغطية على جرائمها ومحاولة إثارة البلبلة، بما يعكس حالة التردى وإفلاس الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية التى فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.