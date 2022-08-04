مشاركة فاعلة لطلاب جامعة طنطا بمبادرة "حياة كريمة بلا أمية"

الغربية مصطفى عادل

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أنه فى إطار تعزيز دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع، والمساهمة فى تنفيذ المبادرات الوطنية تحرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، لذلك قامت بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار إستراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة، موضحًا أنه يتم تنظيم قوافل الجامعة الشاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً ويعقد خلالها الامتحان الفوري لمحو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



أضاف رئيس الجامعة أن طلاب الجامعة يحرصون على المشاركة بفاعلة بمبادرة "حياة كريمة بلا أمية"، موضحاً أن الطلاب طاقة بشرية هائلة يجب أن يتم استغلالها من خلال توفير الإمكانيات والتيسيرات اللازمة كي يستطيعوا تحقيق إضافة إيجابية تعود بالمنفعة على المجتمع وبناء الجمهورية الجديدة.



ومن جانبه أعلن الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن توفير وسائل نقل لطلاب الجامعة إلى مقر الامتحان الفوري لمحو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة، لتعليم الكبار والذى يعقد مع كل قافلة تقوم بها الجامعة بقرى ومراكز محافظة الغربية ومن ثم توفير الدارسين الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية لهؤلاء الطلاب.

