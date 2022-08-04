مستشفى كفر صقر بالشرقية يستقبل جثة ربة منزل والنيابة تأمر بالتشريح لبيان السبب

الشرقية – فتحية الديب

أستقبل مستشفى كفر صقر المركزى بالشرقية،اليوم،جثمان ربة منزل إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس مع وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمصى، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول "س و م" 21 عاما، مقيمة دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسكن المجنى عليها لجمع التحريات والفحوصات حول الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بكفر صقر، التى قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة والاداة المستخدمة وكيفية حدوثها وإرسال تقرير بسبب الوفاة،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.