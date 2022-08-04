مديرية الإسكان بالغربية تعاين قطعة أرض لإقامة مشروع إسكان اجتماعىى

الغربيـة - عادل ضرة

قال اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة، إنه بناء على القرار الجمهوري رقم 146 لسنه 2022، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بالمحلة الكبرى، بمساحة 2.39 فدان بما يعادل 10039 متر مربع.

وتم عمل معاينة لقطعة الأرض المذكورة، الواقعة داخل الكتلة السكنية، بجوار الإدارة الزراعية "أرض الميكنة الزراعية"، بحضور مسؤولي الإسكان بالغربية، وأملاك الدولة برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك تمهيدًا لإجراءات الطرح من مديرية الإسكان بالغربية، لإقامة مشروع اسكان اجتماعي عليها.