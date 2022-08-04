مدفيديف يتهم دولا بزرع الفتنة بين روسيا ورابطة الدول المستقلة

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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اختراق حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يطلق عليه اسم " "فكونتاكتي" بأنه "أحد مظاهر الحرب المعلوماتية"، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات لم تنجح على الإطلاق في زرع الفتنة بين روسيا ورابطة الدول المستقلة.



وقال مدفيديف ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس بأن "هذا الإجراء يعد مظهرا من أحد مظاهر الحرب المعلوماتية، متهما في الوقت نفسه دول ، لم يذكر اسمها، ووصفها بـ"المعادية" بمحاولة خلق فتنة ما بين دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.



وأشار المسؤول الروسي إلى أنه "هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الاختراقات"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدوائر المختصة الروسية تتحقق في هذا الأمر، ولن يفلت المذنب من العقاب.



وكان منشور على صفحة نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قد ظهر بشأن الجغرافيا السياسية، ولا سيما تطوير دولة جورجيا وكازاخستان، ثم تم بعد ذلك حذف المنشور، بعد اكتشاف اختراق صفحة مدفيديف.