محافظ مطروح يلتقى نقيب الزراعيين لبحث سبل التعاون للتنمية الزراعية

مطروح -فريق المحافظات

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزارعيين ومدير مكتب اكساد في القاهرة خلال زيارته للمحافظة بحضور المهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية بالمحافظة نقيب الزراعيين بمطروح.



حيث تناول اللقاء أهمية التعاون المستمر بنقابة الزراعيين والدعم خبرائها ومستشاريها مع محافظة مطروح و الجهات الزراعية المعنية بها كمركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة والجمعيات الزراعية وغيرها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة و المنشودة بمحافظة مطروح ، و تقديم كافة الاستشارات الفنية والآراء والمقترحات بالتوازي مع أهمية مشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية ومشاركتهم فى كافة مشروعات التنمية الزراعية بمطروح وتحديد كافة الاحتياجات والمطالب اللازمة، للاستفادة بآرائهم أسوة بالنماذج الناجحة فى المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات لمشروعات التنمية بمطروح مبادرة حياة كريمة ومقترح قانون المراعى الطبيعية بالمحافظة مع أهمية تقديم كافة التيسيرات للمزارعين ضرورة الدعم المبكر تقاوى القمح والشعير، ذات جودة تتلاءم مع طبيعة مناخ وتربة المحافظة لتحقق إنتاجية عالية.



كما أكد اللقاء على جهود المحافظة فى مواجهة ندرة المياه والتى تستقبل معدلات أمطار محدودة تصل إلى 100 مليمتر في السنة فقط ورغم قلتها إلا أن جهود الدوله المصريه ومحافظة مطروح تستخدمها كنموذج للتحدى والانتاج الزراعى خاصة مع طبيعة المحافظة الساحلية الصحراوية الممتدة إلى 400 كم عمق فى الصحراء كنموذج للمناطق الجافة وشبه الجافة وتحتاج لمزيد من الدعم في إقامة السدود والآبار لحصاد مياه الأمطار ودعم المزارعين والمربين للثروة الحيوانية.



ومتابعة أثر التغيرات المناخية والاستفادة منها مع تقديم مزيد من المقترحات لزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار لتنمية المناطق الجافة بها ، بما يعمل على الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات بمطروح .



كما تم اقتراح إنشاء صندوق للجفاف مع التوجيه للجهات البحثية المعنية بالمحافظة بدراسة المقترح وآليات تنفيذه وتدبير الموارد المالية لهذا الصندوق لدعم صغار المزارعين في سنوات الجفاف ويأتي ضمن مبادرات محافظة مطروح في التكيف والتخفيف من أثر التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في محافظة مطروح ز اقتراح عقد منتدى للتغيرات المناخية خلال سبتمبر القادم عن النماذج التطبيقية المنفذة بالمحافظة للتكيف مع التغيرات المناخية





اللقاء



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