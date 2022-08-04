محافظ مطروح يفتتح معرض الكتاب اليوم حتى 13 أغسطس

يفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مساء اليوم الخميس معرض مرسى مطروح للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة ، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وذلك بجوار مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح في الفترة من 4 وحتى 13 أغسطس 2022 الجاري.
وأوضح محافظ مطروح أن المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الثقافة في ظل اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصرى، الذي يعد أحد ركائز التنمية الاجتماعية وإيمانا بأهمية دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم فى بناء مصر، مشيرا إلى أن المعرض يضم عددا من الكتب فى مختلف المجالات والتخصصات المتنوعة، والمطروحة بأسعار رمزية ومخفضة فى متناول الجميع.
محافظ مطروح يفتتح معرض الكتاب اليوم حتى 13 أغسطسالخميس، 04 أغسطس 2022 01:14 م
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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يفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مساء اليوم الخميس معرض مرسى مطروح للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة ، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وذلك بجوار مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح في الفترة من 4 وحتى 13 أغسطس 2022 الجاري.
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