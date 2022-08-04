محافظ بورسعيد يتفقد مصنع لإنتاج الأعلاف خلال جولة له بالمنطقة الصناعية

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولة ميدانية له بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية الجاري إنشاؤه، في إطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن المصنع يقدم صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، ويوفر معدلات عالية من إنتاج سلع هامة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد، كما أكد المحافظ على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات إنشاء المصنع، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات وتوفير الآلاف من فرص العمل.