محافظ بني سويف يعقد اللقاء المفتوح للمواطنين.. تعرف على التفاصيل

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين، الذي يتم عقده على مدار الأسبوع، في حضور المختصين "وكلاء الوزارات المعنية، رؤساء الوحدات المحلية - المديرين المعنيين"، وذلك للاتفاق على الحلول والبدائل المتاحة والتوجيه بتنفيذها.

في بداية اللقاء كلف المحافظ إدارة خدمة المواطنين بتكثيف الجهود لاستقبال شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل الفعال معها ، وإعداد تقرير أسبوعيا بما تم تنفيذه من جهود في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين كافة الجهود والجهات التي تعمل في مجال استقبال الشكاوى والمطالب،منها : بوابة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء ،مبادرة صوتك مسموع بالتنمية المحلية، وتطبيق بني سويف معاك ، والبوابة الإليكترونية ،ووحدتي الرصد والمتابعة والتواصل الاجتماعي بإعلام المحافظة ، وذلك لسرعة توفير الحلول وعدم الازدواجية في الجهود.

وناقش محافظ بنى سويف عدداً من الشكاوى، منها: مطلب بعض أهالي شارع خفاجي بميدان حارث – مدينة بني سويف الذين يلتمسون تغيير مكان عمود إنارة يتسبب في إعاقة الحركة بالشارع، وبعض المخالفات البيئية من قبل بعض سكان الشارع ، ويلتمسون تأهيل الشارع بسبب تراكم الأتربة بشكل مستمر.

ووجه المحافظ رئيس المدينة ورئيس قطاع الكهرباء،" وذلك بحث الشكوى، واستيضاح كافة جوانبها "بسرعة إزالة أسباب الشكوى خلال الأيام القادمة وحسب المتاح من إمكانات، مع سرعة إزالة المخالفات البيئية وتطبيق القانون.