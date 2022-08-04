محافظ القليوبية: إنشاء 7 أسواق حضارية بقرى شبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً تنسيقياً للبدء في إنشاء 7 أسواق حضارية بقرى مركز شبين القناطر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) وفق الاشتراطات والمعايير المنظمة لذلك، وشملت هذه القرى(طحوريا - نوى - الأحراز - المريج - منشأة الكرام - القشيش - طحا).

وناقش "المحافظ"، خلال الاجتماع مع هيئة الأبنية التعليمية المسند إليها تنفيذ تلك الأسواق عدداً من الرسومات الهندسية الخاصة بتلك الأسواق، موجهاً بسرعة التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية للإنتهاء من الأعمال في المدة الزمنية المحدده بهدف إلغاء الأسواق العشوائية التي تتسبب في تشويه المظهر الحضاري العام بالشوارع، فضلاً عن الإشغالات التي تُحدثها.

ومن جانبها، فقد أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه تم إختيار موقع لإنشاء سوق حضاري بقرية طحوريا ويضم 26 محب بأبعاد 3 * 4 متر و14 محل بأبعاد 3.5 × 3 متر، وتوفير مبنى إداري مزود بجميع الخدمات المطلوبة لتشغيل السوق، وكذا بدء العمل في إنشاء بقية الأسواق ال7 بقرى شبين القناطر.

كما وجه المحافظ، بضرورة إنشاء باكيات بهذه الأسواق لاستيعاب أكبر عدد من الباعة بصورة حضارية منظمة، لافتاً إلى أن إنشاء مثل هذه الأسواق الحضارية سيلبي احتياجات مواطني تلك القرى ويعمل علي الإرتقاء بالمستوى الحضاري بها.

وأكد المحافظ، أن ذلك المشروع سيغير وجه تلك القرى وسيساهم بالفعل في توفير حياة كريمه لهم، وجاء الإجتماع بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وخالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس علي عودة مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري، والمهندس بلال محمد مدير عام الري، والمهندس شعبان العبسي مدير عام صرف القليوبية، والمهندس عبدالله العمري مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس ياسر مرعي مدير الشئون الهندسية بالمحافظة.