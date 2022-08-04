محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية داخل مدينتي المحلة الكبرى وطنطا، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تفقد أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، الأولى تم بدء العمل بها بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبو علي- سمنود، حيث تابع المحافظ أعمال ردم الترعة الجانبية لتوسعة الطريق.

وتابع محافظ الغربية، جولته في المحلة بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع المحلة، موجهاً بتكثيف الحملات لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة، كما تابع أعمال رصف طريق طنطا- المحلة، والذي يتم رصفه من خلال خطة وزارة النقل لرصف الطرق التابعة لها، إلى جانب تفقد مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى.

وفي سياق آخر، تفقد محافظ الغربية أعمال الذبح الجارية داخل مجزر المحلة، موجهاً رئيس الحي بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لعمل حملة نظافة داخل المجزر، كما تفقد أعمال إخلاء مجزر طنطا العمومي بعد إيقاف العمل به ونقل الذبح إلى المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا.

رافق المحافظ خلال جولته، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.