محافظ الشرقية يلتقى مجموعة مستثمرين لمناقشة مشروع إنشاء مجمع لصناعات الفحم النباتى

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشيخ عبد الله بن صفوان، مستثمر وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون بين الشركة والمحافظة في مجالات البيئة وفتح مشروعات استثمارية جديدة تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وخلال الإجتماع استعرض المستثمر مقترح إنشاء مجمع مصانع صغيرة يتراوح عددها من 150 إلى 200 وحده مخصصة لتصنيع الفحم من الخشب بأفران مطوره بإنبعاثات شبه منعدمة والذي سيساهم مستقبلاً استخدام الغازات الصادرة بعد تنقيتها وضغطها وتخزينها لإستخدامها فى التسخين وتوليد الطاقة والكهرباء حيث يشمل المشروع جميع الأنشطة والصناعات التى يحتاجها المصنعون ليكون وحدة متكاملة وذلك حفاظاً علي البيئة من خلال القضاء على الحرق المشكوف وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة حجم التصدير من الفحم المصري وتحقيق عائد استثماري جيد للمستثمرين.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار بإعتباره يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتسعى جاهدةً لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعاتهم لدفع عجلة الإنتاج، قائلاً : نرحب بالمزيد من الإستثمارات المقدمة في كافة القطاعات، بما يعود على تحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الدخل القومي.

حضر اللقاء ماهر الشناف مدير إدارة البيئة والمهندسة أميرة عبيد مديرة، مكتب الإستثمار بالديوان العام والدكتور محمد إسماعيل، استشاري الشركة للمشروعات الإستثمارية.