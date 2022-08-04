محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 164 من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهلية - مرام محمد

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 164من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يونيو 2022، وذلك بإجمالى مليون جنيه موزعة على 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.



وقال الدكتور أيمن مختار، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 42 شاب وفتاه (19 من الذكور - 23من الإناث)، وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 106.147 مليون جنيه استفاد منها 12660شاب وفتاة ( 6045ذكور - 6615 أناث).



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، وأهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وأشار "مختار"، إلى إن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد على وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

