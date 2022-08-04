محافظ الدقهلية يبحث تطوير بعض المناطق التابعة للمنصورة بمشاركة المجتمع المدنى

فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعًا بمشاركة المجتمع المدنى لمناقشة البدء فى ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة التابعة لمركز المنصورة.



جاء ذلك بحضور المهندسة منى الساعي، مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، ورحاب المزين، رئيس مركز المنصورة، والمهندسة أميمة متولي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس فتوح علام، رئيس قطاع جنوب وشمال كهرباء الدقهلية، والمهندسة مها صبري، وكيل إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.



وأكد مختار أن الحل الأمثل لإنهاء مشكلة الترفيق في المناطق الثلاثة، هو تعاون المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي، من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، وشراء الأرض اللازمة لإنشاء المحطات.



وقرر المحافظ تشكيل لجنة من متابعة المشروعات والتخطيط العمراني، وشركة المياه، وهيئة المياه والصرف، والكهرباء، وممثلي المجتمع المدني، لتحديد قطعة أرض مناسبة لإنشاء عليها محطة الرفع ومحولات الكهرباء، لخدمتهم في ذات النطاق، لتكون المحطة قريبة من المنطقة السكنية، لعدم تحميل المشروع أي أعباء مالية إضافية نتيجة بعد الموقع عن الكتل السكنية.



كما وجه مختار بسرعة الانتهاء من إعداد التصميمات والمقايسات اللازمة لإنشاء محطة الرفع ومحولات الكهرباء، للبدء في أعمال التنفيذ، مؤكدا أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة، ومنها التعليم، والصحة، وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى حل كافة المشاكل التي تواجههم.



ويذكر أنه سبق وتم توفير قطعة أرض أملاك دولة في الجهة المقابلة لمنطقة ابن والزعفران والمدينة المنورة، وبعد الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المحطة، تبين عدم الصلاحية الفنية لقطعة الأرض لإنشاء المحطة، وخطورة ربط المناطق الثلاث نظرا لمرور خطوط الانحدار أسفل الطريق الدائرى على عمق كبير لا يسمح بتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى زيادة التكلفة المالية العالية جدا للتنفيذ.