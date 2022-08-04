محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.15%

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثانى للعام الدراسى 2021/ 2022 بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 84.15%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثانى 3369 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 28108 طالبا وطالبة بإجمالى عدد ناجحين 23652 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 73.33% حيث حضر 30 طالب وطالبه ونجح منهم 22 طالب وطالبة، كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100% .