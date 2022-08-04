محافظ البحيرة يقرر خفض درجات القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 10 درجات ليكون 225 درجة ، بعد أن كان 235 درجة.

وأشار محافظ البحيرة إلى الإستمرار فى قبول ملفات الطلاب، وفقاً للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، والحد من التزاحم خلال التقديم .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لإستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى وإستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.