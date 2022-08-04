محافظ الإسماعيلية يهنئ وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت لاجتيازها معايير الاعتماد القومية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، التهنئة للعاملين بوحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت (وحدة أبو بلح سابقًا)، وذلك لاعتمادها كأول منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية تجتاز معايير الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا الدولية.

كما وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية الشكر والتهنئة لكتيبة العمل بوحدات طب أسرة "الشهيد محمد رفعت" ولكل من ساهم للوصول لهذا الإنجاز.

وأصدرت الهيئة بيانًا أوضحت فيه تقديم ما يقرب من 30 ألف خدمة طبية قدمتها وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت (أبو بلح سابقًا)، تشمل خدمات "الطوارئ، الأسرة، الأسنان، الأطفال، الباطنة، الصيدلية، المعمل، الأشعة"، بجودة عالمية، حيث تخدم الوحدة أكثر من 13000 نسمة.

وأوضح البيان، أن نجاح مركز طب أسرة "الشهيد محمد رفعت" في اجتياز معايير الاعتماد يعني أن خدمات الرعاية الصحية المقدمة بهما مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، ومواكبتهما للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن وحدة صحة أسرة الشهيد محمد رفعت (وحدة أبو بلح سابقًا) تعد أول منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية تجتاز معايير الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بكافة المحافظات، تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات و الرعاية الصحية الأولية، حيث تقدم 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، و أن طب الأسرة هو نواة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.