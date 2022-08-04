اليوم السابع
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محافظة القاهرة تسلم 720 أسرة بالجبخانة شقق مفروشة بالمحروسة.. صور

الخميس، 04 أغسطس 2022 01:34 م
محافظة القاهرة تسلم 720 أسرة بالجبخانة شقق مفروشة بالمحروسة.. صور الجبخانة
كتب سيد الخلفاوى

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تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية للمساكن التى تمثل خطورة داهمه بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية حرصًا على حياة المواطنين الذين يتم نقلهم لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم نقل وتسكين 720 أسرة حتى الآن وإزالة 172 عقارا من هذه المنطقة التى تعد منطقة خطورة داهمة لوقوعها على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى، مشيرًا إلى أن المستهدف إزالة 187 عقار مقام على أملاك الدولة، ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحى السلام حرصًا على حياتهم .
 
وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الإزالة تأتى ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحى مصر القديمة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها .
 
وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير المنطقة تشمل استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها ، بالإضافة إلى استكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية،  وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية.
 
 

القاهرة

الجبخانة

المحروسة

تطوير العشوائيات



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