مجلس الوزراء يوافق على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، والتى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق جودة الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

وتمت الإشارة إلى أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، قام بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، بإعداد دراسة تفصيلية لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، اعتماداً على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية والصور الجوية عالية الدقة، كما استندت تلك الدراسة على ما يتم تنفيذه من شبكة للطرق الرئيسية، وكذا المشروعات القومية، والمعالم الطبيعية التى تزخر بها العديد من المحافظات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 25.35 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر، محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة أغراض لإقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث إن تلك المراكز تستهدف تحقيق النفع العام وصالح المواطنين، من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لقاطني الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلالها.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 1/8/2022، فيما يتعلق بأوامر الإسناد وزيادتها لعدد 61 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بما يسهم فى استكمال تلك المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.