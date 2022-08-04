مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول الأوضاع فى الكونغو الديمقراطية

كتبت : هند المغربي

يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم الخميس، مشاورات حول جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن المقرر أن يقدم وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا إحاطة على خلفية زيارته التي قام بها في الفترة من 28 إلى 29 يوليو إلى كينشاسا، حيث التقى بمسؤولين كونغوليين رفيعي المستوى وموظفي الأمم المتحدة في البلاد.

ويُعقد الاجتماع، وفقا لطلب بعثة الهند، وسط توترات متصاعدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين الحكومة والسكان المحليين، ومن المتوقع أن يقدم لاكروا تقييمًا لزيارته للبلاد والأحداث التي وقعت منذ ذلك الحين.

ووفق الأمم المتحدة قام مجموعة من المتظاهرون المناهضون للأمم المتحدة بنهب وإتلاف مرافق الأمم المتحدة في جميع أنحاء مقاطعة كيفو الشمالية وقُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اثنان من الهند وواحد من المغرب) في بوتيمبا ، عندما صادر المتظاهرون أسلحة من الشرطة الكونغولية وأطلقوا النار عليهم، حيث قُتل أكثر من 30 شخصًا خلال الاحتجاجات في أنحاء شمال كيفو.