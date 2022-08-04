اليوم السابع
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متحدث النيابة الإدارية يكشف شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة.. ويؤكد: تحول الهيئة للرقمنة

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:00 م
متحدث النيابة الإدارية يكشف شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة.. ويؤكد: تحول الهيئة للرقمنة المستشار محمد سمير متحدث النيابة الإدارية
أحمد إسماعيل

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كشف المستشار محمد سمير نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، خلال لقاءه مع تلفزيون اليوم السابع عن عدد من الأمور الهامة وخاصة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة ، وقدم عدد من النصائح الذهبية لهم تساعدهم على اجتياز الاختبارات بسهولة ويسر.

قال المستشار محمد سمير نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، لـ "اليوم السابع"، إن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية في مصر تعلن بشكل دورى كل عام عن احتياجها شغل وظيفة معاون نيابة إدارية عن طريق المسابقة.

وأضاف "سمير"، أن شروط التقدم للوظيفة للالتحاق بالجهات القضائية أن يكون التقدير التراكمى لا يقل عن جيد وفقا للقانون لمؤهل ليسانس الحقوق أو ما يعادله، ثم اجتياز المقابلة الرسمية وطبعا توافر الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء بالكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي والحالة الصحية والجسدية للمتقدم.

بعد اجتياز هذه الشروط يتم اعلان النتيجة النهائية بناء على المعايير والضوابط عقب اجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقدم المستشار محمد سمير، عدد من النصائح الهامة لمتقدمى شغل وظيفة معاون نيابة إدارية هذا العام.

وشدد نائب رئيس الهيئة أولا على ضرورة متابعة الموقع الالكترونى الرسمي لهئية النيابة الأدارية على الانترنت ، وكذلك الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك ، والحساب الموثق على انستجرام بشكل دورى.

وأضاف قائلا لمعرفة التحديثات ومواعيد المقابلات والدفعات المطلوبة وكل ما يخص المسابقة من تفاصيل أو معلومات جديدة .

وأضاف المتحدث الرسمي قائلا وثانيا بالنسبة للمتقدمين في المسابقات المقبلة ضرورة حصوله على بياناته كاملة من الجامعة التي تخرج منها ، ويتأكد من سلامة بيان الدراجات وشهادة التخرج وأن يكون لديه أكثر من نسخة ، وصحيفة الحالة الجنائية، والبيانات الخاصة بالاسرة التي يتم استيفائها خلال التقديم .

وأشار سمير إلى أن هناك بعض الجهات تستغرق بعض الوقت لإستخراج الأوراق في حين أن المسابقة لها وقت معين لا يجوز تعديه، فكل ما كان المتقدم جاهز بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة أصبح في مأمن من أي عقبات أو مطبات خلال التقديم .

وكشف نائب رئيس الهيئة أنه وفقا للتحول الرقمى ورقمنة قواعد البيانات للنيابة الإدارية، أنه كل عام يتم تقديم الجديد في مجال التحول الرقمى والرقمنة في إجراءات الالتحاق وميكنة النيابة الإدارية  ، لافتا إلى أنه هذا العام هناك جزء في التقديم يتم من خلال العملية المميكنة للالتحاق بالنيابة عبر تقديم طلب الالتحاق عبر الموقع الالكترونى وتحميل البيانات وسداد الرسوم عبر بطاقة الائتمان ثم طباعة هذه المستندات  والتي تتم عن طريق المتقدم نفسه ثم تسلميها إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية  في الموعد المحدد لكل جامعة لاستكمال باقى الإجراءات .


النيابة الإدارية

شروط وظيفة النيابة الإدارية

الهيئات القضائية

التحول الرقمى

الرقمنة



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