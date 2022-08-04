ليليان شعيتو.. لبنانية ترى ابنها لأول مرة بعد عامين بسبب انفجار مرفأ بيروت

كتب محمد جمال

تمكنت ليليان شعيتو اليوم الخميس، من رؤية ابنها لأول مرة منذ دخولها في غيبوبة متأثرة بإصابتها في انفجار مرفأ بيروت، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وكانت قصة الأميرة النائمة ليليان شعيتو قد عادت للظهور عشية الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، حيث تصدرت ليليان شعيتو مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر معاناتها لعدم رؤيتها ابنها منذ وقوع الحادثة.



ليليان شعيتو تلتقى طفلها

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الزوج بالسماح للطفل برؤية والدته في المستشفى وهذا ما تحقق اليوم.

وصادف وجود ليليان، في الرابع من أغسطس 2020 في دائرة الخطر، عندما خرجت لشراء هدية لزوجها. يومها انفجر مرفأ بيروت، وانهارت أحياء من العاصمة اللبنانية.

ليليان شعيتو وابنها

وسقط ما يزيد عن مئتي قتيل، وآلاف الجرحى بسبب الانفجار الهائل، وكانت هي واحدة من بين آلاف الجرحى، الذين قضى بعضهم لاحقًا في حين تعافى آخرون.

ولازمت ليليان سرير المستشفى جرّاء إصابة بليغة في الرأس، فدُعيت بـ"الأميرة النائمة" لدخولها في غيبوبة استمرت أشهرًا.