ليز تراس تتعهد بعدم زيارة تايوان إذا أصبحت رئيسة لوزراء بريطانيا

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أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أنها لن تزور تايوان إذا أصبحت رئيسة وزراء البلاد، وقالت تراس خلال مناظرة قبل الانتخابات ردا على سؤال مقدمة تلفزيونية عما إذا كانت ستزور تايوان إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا، قالت: "لا، لن أفعل".

وزارت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى تايبيه مساء الثلاثاء الماضي، واجتمعت صباح الأربعاء الماضي مع رئيس أركان تايوان، تساي إنغ ون. وهذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997.

يذكرأن، اتهم البيت الأبيض، الصين بالمبالغة في الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى تايوان، وتابع البيت الأبيض: ندين مناورات الصين الصاروخية قرب تايوان، ونتوقع التصعيد الصيني بشأن تايوان ومستعدون لذلك.

وأوضح البيت الأبيض، أن حاملة الطائرات رونالد ريجان ستبقى في مهمة المراقبة ببحر الصين ، لافتا إلى تأجيل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات لتهدئة التوتر مع الصين .

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن 22 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية الخاصة بها اليوم الخميس.

وكان الجيش الصينى، قد أطلق، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، وتم رصد عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق فى السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.