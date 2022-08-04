لطلاب الثانوية العامة.. شاهد مركز اختبار القدرات بـ"فنون جميلة" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، خلال تلك الأيام التقدم من طلبة الثانوية العامة الذين ينتظرون نتائجهم خلال الأيام المقبلة لإجراء اختبارات القدرات داخل الكلية، حيث أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أنه تقرر مد فترة التقديم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، حتى يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، طبقا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح طلاب الثانوية الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبار القدرات.

وأضاف حمدى حسين، فى بيان صحفى، أن موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات، مؤكداً أن اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة تسير بشكل مُنتظم، بمتابعة قيادات الكلية من العميد ووكلاء الكلية وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

ويعد مركز التعليم الإلكتروني الجديد يستوعب عدد 144 طالب وطالبة، وذلك ضمن خطة تطوير كلية الفنون الجميلة والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية بها، حيث حضر افتتاح المركز كل من الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، وزينب السلايمي، عضو مجلس النواب، ومحمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، واللواء أحمد أبو زيد، رئيس حزب مصر الحديثة بالأقصر، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، ولفيف من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية والشعبية.



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شاهد-مركز-إختبار-القدرات-بكلية-الفنون-الجميلة--(2)



شاهد-مركز-إختبار-القدرات-بكلية-الفنون-الجميلة--(3)



شاهد-مركز-إختبار-القدرات-بكلية-الفنون-الجميلة--(4)