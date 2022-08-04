لجنة المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

واصل الدكتور أيمن محمود رئيس جامعة أسوان ، متابعة سير اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية النوعية والتمريض والتربية الرياضية، لطلبة الثانوية العامة، وذلك وفق الجدول والترتيبات المقررة من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم مدها الي 11اغسطس 2022.

كما اطمأن الدكتور أيمن عثمان من الطلاب على حسن سير عملية الاختبارات، وتوفير المناخ الآمن لهم لآداء الاختبارات في سهولة ويسر.

مع التشديد علي الطلاب بالتزام بالإرشادات والتعليمات الخاصة بآداء الاختبارات، وسط حرص إدارة الكليات على تطبيق إجراءات الاحترازية اللازمة في القاعات المخصصة لاختبارات القدرات، والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، والتهوية الجيدة بالقاعات، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

كما رافق الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة اسوان لشؤن التعليم والطلاب و اعضاء لجنة التقييم بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس خلال متابعة اللجنة اختبارات القدرات في الكليات الجامعة الثلاثة التي تستلزم عند تقدم الطالب إليها المهارة والموهبة، لذا فإن اختبارات القدرات في مصاحة الطالب لتحديد مستواه وتأكيدًا على تفوقه في العملية التعليمية وإتمامها بنجاح.

كانت لجنة متابعة أعمال اختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، قد تفقدت أعمال الاختبارات قبل ذلك وهذه الزيارة الثانية للجنة بجامعة اسوان. كما أشادت اللجنة بمستوى التجهيزات اللوجيستية التي أعدتها الجامعة لتنفيذ اختبارات القدرات للطلاب.

واضاف الدكتور لؤي سعد الدين في تصريحات صحفية ان طلاب الثانوية العامة الراغبين في اداء اختبارات القدرات يكون بالتسجيل على موقع التنسيق في الفترة من 25 يوليو الجاري ويستمر حتى 11 أغسطس الجاري بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كما يتم إعلام الطالب بموعد ومكان أداء الاختبارات عقب تسجيله على موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية.وتؤدي الاختبارات بكل شفافية وعدالة كاملة وإعلان النتائج دون تدخل بشري.

وأوضحت الدكتورة إيمان محمود عميد كلية التمريض ان معايير اختبارات القدرات تعتمد علي اختبارات معرفية من خلال التفكير المعرفي، السمات، اللغة الانجليزية ثم يعقبه المقابلة الشخصية كما وصل حتي اليوم أعداد الطلاب الذين تم اختبارهم 1300 طالب وطالبة بكلية التمريض.