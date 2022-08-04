لجنة الصناعات الصغيرة باتحاد الصناعات تدرس سلاسل الإنتاج لتوفير فرص استثمارية

كتب إسلام سعيد

تسعى لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية إلي دراسة الفجوات فى سلاسل الإنتاج التى يمكن أن تكون فرص استثمارية للصناعات الصغيرة.

وعقدت اللجنة اجتماع يوم الاربعاء الموافق 3 أغسطس 2022 برئاسة مهندس أشرف الجزارلى- رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية وعضوية أعضاء ذو خبرة من مجالس إدارة الغرف المختلفة، اجتماعها لوضع استراتيجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

وتم مناقشة خلال أعمال اللجنة أهمية خدمة أعضاء الاتحاد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لهم أهمية قصوى فى الاقتصاد المصرى، وقد تم مناقشة ضرورة نشر الوعى بالقوانين التى تقدم حوافز للصناعات الصغيرة فى المحافظات وطرق التمويل الحديثة التى يمكن اللجوء إليها للحصول على التمويل المشاركة فى المبادرات التى تعلن عنها الدولة لمساعدة تلك الصناعات.

وبحسب بيان اللجنة، فإنها تسعي إلي تقديم يد العون لتلك الصناعات من خلال نشر الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة وكذا انشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتم من خلالها التواصل مع الأعضاء وتحديد العقبات التى تواجهه الصناعات الصغيرة سواء خلال مرحلة الإنشاء أو خلال حياة المشروع، ودراسة الفجوات فى سلاسل الإنتاج التى يمكن أن تعد فرص استثمارية، كما تناول الاجتماع ضرورة تطبيق التجربة الرائدة الخاصة ببرنامج ازدهار الذى تبنته غرفة الصناعات الغذائية مع أعضاءها لمساعدة الشركة الصغيرة على تسريع نموها من خلال دراسة الشركة وتحديد المشكلات ووضع حل لتعزيز نمو تلك الشركات.