لجان امتحانات ثانوية عامة تتطلب موافقة الوزارة لتحويل الطلاب.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجانا تعقد كمقار لامتحانات الثانوية العامة ، لا يتم قبول تحويل الطلاب لها إلا بعـد الرجوع إلى اللجنـة المشكلة بالإدارة المركزية للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

وأوضحت الوزارة، أن هذه اللجان تشمل: بيلا والحامول وسيدي سالم التابعة لمديرية كفر الشيخ التعليمية ومن خارج نجع حمادي بمديرية قنا، دار السلام وأخميم وجهينة، بمحافظة سوهاج، وأدفو بمحافظة أسوان، والبدارى وديروط وصدفا بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، حيث تم رصد أداء الامتحانات داخل اللجان التابعة لتلك الإدارات بأعداد كبيرة وبالمخالفة للوائح المنظمة والسعات الاستيعابية المقررة للمدارس الخاصة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت خطابا لمدير مديرية التربية والتعليم بمحافظات" كفر الشيخ- المنيا - أسوان - أسيوط- سوهاج"، بشأن مـا تم رصـده مـن كثرة عمليات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي مـن خـارج إدارات إلي مدارس خاصة ورسمية.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن السبب الرئيسي وراء تلك التحويلات هو الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير تلك الإدارات الأمر الذي يترتب علية ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافأ الفرص بين الطلاب.

ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مذكرة العرض الخاصة بعدم قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة إلى هذه الإدارات التعليمية تخص الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامـة مـن خـارج الإدارة إلا بعد الرجوع إلى ديوان عام الوزارة، كما شددت الوزارة على الالتزام بموافقة وزير التعليم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب في عدم تنفيذ تلك التعليمات.